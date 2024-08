Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag, um 00:20 Uhr, bei einem 34-jährigen PKW-Fahrer Alkoholgeruch festgestellt.

Ein Vortest erbrachte 1,44 Promille. Zudem war der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Die Kontrolle fand in der Hauptstraße in Flacht statt.



