Unfallverursacher nach Verkehrsunfall mit Personenschaden flüchtig – Zeugen gesucht!

Am heutigen Tage, 15.03.2024 gegen 18:10 Uhr ereignete sich auf der B54 zwischen den Ortslagen Flacht und Diez in Höhe der Abfahrt nach Holzheim ein Verkehrsunfall mit Personenschaden.

Nach ersten Erkenntnissen befuhr eine 59-jährige Fahrerin mit ihrem Pkw die B54 in FR Diez und wurde in Höhe der Abfahrt nach Holzheim von einem hinter ihr fahrenden Pkw überholt, der sie beim Wiedereinscheren schnitt. Infolgedessen geriet die 59-jährige Fahrerin zunächst in den Grünstreifen, verlor anschließend die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte frontal mit der 62-jährigen Fahrerin eines entgegenkommenden Pkw.

Beide Fahrerinnen wurden verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Der überholende Pkw entfernte sich nach seinem Überholmanöver widerrechtlich von der Unfallstelle.



Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Wer hat den zugrundeliegenden Verkehrsunfall gesehen und kann Angaben zu dem überholenden/flüchtigen Pkw machen?

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Diez in Verbindung zu setzen.



