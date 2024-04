Unfallörtlichkeit gesucht

Anzeige



Demnach kam es am Samstag, den 06.04.2024 zwischen 10.00h und 11.00h im Stadtgebiet vermutlich zu einer Beschädigung an einer Mauer, einer Grundstückeinfahrt oder einer Hauswand.

Die genaue Unfallörtlichkeit ist bis dato nicht bekannt.

Daher bittet die Polizei um Hinweise, wer an seinem Anwesen oder öffentlichen Einrichtungen neue Schäden festgestellt hat.



