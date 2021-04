Nastätten

Unfallflucht – Zeugen gesucht!

Am Donnerstag, den 22.04.2021 zwischen 09:30 Uhr bis 11:30 Uhr wurde ein abgestellter weißer VW Multivan auf dem Kundenparkplatz des in der Brühlstraße in Nastätten befindlichen Penny-Marktes beschädigt.