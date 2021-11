Unfallflucht – Verursacher gesucht

Am Mittwoch, 17.11.2021, gg. 16.00 Uhr, kam es in Hahnstätten, Brückenstraße, zu einem kleinen Verkehrsunfall, bei dem bei einem geparkten PKW der linke Außenspiegel abgefahren wurde.

Nach Zeugenangaben sei danach eine etwa 60-jährige Frau, ca. 170cm, schmale Statur mit kurzen dunklen Haaren, schwarzer Mantel/dunkle Handtasche, und einem Spiegel in der Hand die Straße lang gelaufen und habe Fußgänger angesprochen. Eventuell hat sie den Schaden verursacht und suchte den Besitzer des beschädigten Fahrzeuges. Sie wird gebeten, sich mit hiesiger Dienststelle in Verbindung zu setzen, was auch für sonstige Zeugen gilt. Polizeiinspektion Diez, Tel.: 06432/601-0



