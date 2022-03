Unfallflucht nach Spiegelunfall

Hierbei wurden an beiden beteiligten Fahrzeugen die linken Außenspiegel beschädigt.

Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Nach Zeugenangaben soll es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten VW Up! handeln.

Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen unter der Tel. 02624-9402-0.



