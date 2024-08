Unfallflucht nach Kollision mit Hund / Zeugen gesucht

Am Freitagabend, 16. August 2024, gegen 22:35 Uhr, wird der Polizei in St. Goarshausen ein Verkehrsunfall mit einem kleineren Hund in Kamp-Bornhofen gemeldet.

In Höhe des Fasshotels gelangt der Hund auf die Rheinuferstraße und wird dort von einem vorbeifahrenden Auto erfasst. Anstatt zu halten, entfernt sich das Auto zügig von der Unfallstelle. Der Hund ist noch auf der Straße verendet. Bei dem Auto soll es sich um einen grauen/hellen Audi TT mit EMSer Kennzeichen gehandelt haben. Das Auto flüchtete auf der B42 in Fahrtrichtung Filsen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder denen der Audi TT aufgefallen ist, sollen sich bitte bei der Polizei in St. Goarshausen melden.



