Unfallflucht mit schwerverletztem Radfahrer

Am Dienstag den 09.07.2024 ereignete sich gegen 15:50 Uhr in der Straße „An der Lehmkaute“ in Bad Marienberg, im dortigen Kreisverkehr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrradfahrer schwer verletzt wurde.

Der bislang unbekannt Fahrer eines Pkw fuhr nach bisherigen Ermittlungen in den Kreisverkehr ein, ohne auf den Fahrradfahrer zu achten. Dieser musste so stark abbremsen, dass er dadurch zu Fall kam und sich schwer verletzte. Er musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne dem Fahrradfahrer Hilfe zu leisten oder die Feststellung seiner Person zu ermöglichen.

Zeugen werden gebeten sich unter der 02662-95580 an die Polizei in Hachenburg zu wenden.



