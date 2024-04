Unfallflucht kurz vor dem Waldschwimmbad Nastätten

Ein Auto befuhr am Samstagabend, zwischen 20:00 und 23:00 Uhr, die Landstraße 335 von Diethard in Fahrtrichtung Nastätten.

Kurz vor dem Waldschwimmbad kollidierte das Auto in einer langgezogenen Linkskurve mit der rechten Leitplanke, die dadurch nicht unerheblich beschädigt und die Straße stark verschmutzt wurde. Der Fahrzeugführer entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle. Augenzeugen setzen sich bitte mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung.



