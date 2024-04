Selters/WW

Unfallflucht in Selters – Zeugenaufruf

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: Silas Stein/dpa/Archivbild

Am 02.04.2024 um 11:15 Uhr kam es in der Luisenstraße in Selters zu einer Verkehrsunfallflucht.