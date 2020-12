Archivierter Artikel vom 06.08.2020, 20:40 Uhr

Osterspai

Unfallflucht in Osterspai

Zwischen dem 04.08.2020, 13:30 Uhr und dem 05.08.2020, 13:00 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall in Osterspai an der Rheinuferstraße in Höhe Lederstraße.