Archivierter Artikel vom 08.10.2020, 17:40 Uhr

Nastätten

Unfallflucht in Nastätten

In der Zeit zwischen dem 07.10.2020, ca. 21:00 Uhr und dem 08.10.2020, ca. 13:30 Uhr kam es in der Industriestraße in Nastätten zu einem unerlaubten Entfernen vom Unfallort.