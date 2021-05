Nastätten

Unfallflucht in der Römerstraße

In der Zeit vom 11.05.2021 19:00 Uhr bis 12.05.2021 19:00 Uhr kam es in der Römerstraße in Höhe der Postfiliale zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein ordnungsgemäß geparktes Fahrzeug beschädigt wurde.