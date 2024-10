Rennerod

Unfallflucht Hauptstraße Rennerod

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Foto: dpa

Am 22.10.2024 kam es in der Zeit von 13:30 bis 14:15 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht in Höhe der Hauptstraße 24 in Rennerod.