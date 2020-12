Archivierter Artikel vom 06.09.2020, 18:20 Uhr

Am Sonntag, den 06.09.2020 gegen 16:45 Uhr ereignete sich auf der L 290 zwischen den Ortslagen Kroppach und Eichelhardt in Höhe der Abfahrt Giesenhausen ein Verkehrsunfall mit Flucht.

Ein 43-jähriger Fahrer eines blauen Opel Insignia befuhr die L290 in FR Kroppach, während ein Motorradfahrer (schwarzes Motorrad mit schwarz gekleidetem Fahrer)an der Einmündung L290/K14 aus Richtung Giesenhausen kommend auf die L290 in FR Eichelhardt abbog und die Vorfahrt des Opel-Fahrers missachtete. Der Opel-Fahrer musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern, nach rechts ausweichen und kollidierte mit der Schutzplanke. An dem Opel entstand Sachschaden in Höhe von 7000EUR. Der Motorradfahrer entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.



Die Polizei Hachenburg bittet Zeugen oder Personen, die Angaben zu dem Motorradfahrer machen können, sich telefonisch (02662/95580) oder per eMail (pihachenburg@polizei.rlp.de) zu melden.



