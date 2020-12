Archivierter Artikel vom 16.10.2020, 19:10 Uhr

Am Freitag, den 16.10.2020 kam es gegen 16:35 Uhr auf der L287 zwischen Kirburg und Mörlen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Feuerwehrauto und ein roter, unbeladener Langholz LKW beteiligt waren.

Die beiden Fahrzeuge befuhren die L287 in entgegenkommende Richtung, als der LKW kurz vor dem Ortseingang Kirburg mit seinem Anhänger den linken Außenspiegel des Feuerwehrautos touchierte. Bei dem Zusammenstoß wurde der Außenspiegel beschädigt. Der LKW fuhr unvermindert weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.



Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hachenburg unter der Telefonnummer 02662-95580 zu melden.



