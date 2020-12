Archivierter Artikel vom 07.08.2020, 13:20 Uhr

Ein 78-jähriger BMW-Fahrer befuhr die B413 aus Mündersbach kommend in FR Höchstenbach, als ihm vor einer Linkskurve ein dunkler Dacia SUV auf seiner Fahrspur entgegenkam, der vermutlich gerade den vorausfahrenden PKW überholen wollte und hierzu ausscherte. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden linken Außenspiegeln des BMWs und des Dacias.



Der/Die Fahrer/in des Dacia entfernte sich anschließend, ohne sich um den Schaden zu kümmern, von der Unfallstelle.



Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 2000EUR.



Zeugen des Unfalls, insbesondere der/die Fahrer/in des von dem Dacia überholten PKWs werden gebeten, sich entweder fernmündlich (02662/95580) oder per eMail (pihachenburg@polizei.rlp.de) bei der PI Hachenburg zu melden.



