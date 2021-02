Unfallflucht, B 414, Hof

Der unbekannte Unfallverursacher befuhr am Freitagmorgen, kurz vor 06:00 Uhr, mit seinem PKW die B 414, aus Richtung Bad Marienberg kommend, in Richtung Salzburg.

In Höhe der Tankstelle in Hof geriet der Unfallverursacher zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem linken Außenspiegel des entgegenkommenden geschädigten PKW, der die B 414 aus Richtung Salzburg kommend in Richtung Bad Marienberg befuhr. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg (Tel.: 02662-95580 oder E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de).



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell