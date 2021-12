Hachenburg

Unfallflucht auf Netto-Parkplatz nachdem Einkaufswagen gegen geparkten PKW stieß

Am Freitag, den 03.12.2021 gegen 13:40 Uhr lud nach Angaben des Geschädigten eine ältere Dame auf dem Netto-Parkplatz in der Graf-Heinrich-Straße in Hachenburg ihre Einkäufe in ihren schwarzen Opel Astra.