Unfallflucht auf dem LIDL-Parkplatz in Katzenelnbogen

Am 06.04.2021, zwischen 11:00 Uhr – 11:30 Uhr wurde ein geparkter PKW auf dem Parkplatz des LIDL Markts in Katzenelnbogen von einem anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt.



Der Unfallverursacher flüchtet im Anschluss von der Unfallörtlichkeit.

An dem beschädigten PKW entstand ein Sachschaden von circa 1500 EUR.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel: 06432/6010 oder per Mail unter pidiezwache@polizei.rlp.de zu melden.



