Sankt Goarshausen

Unfallflucht am Maifeiertag durch ein Wohnmobil in Sankt Goarshausen

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Am Maifeiertag, gegen 14:30 Uhr, befuhr ein größeres weißes Wohnmobil mit dunkelblauen und grünen Farbakzenten und zwei Fahrrädern auf dem Heckträger die B 42 in St. Goarshausen in Fahrtrichtung Koblenz. Kurz hinter dem Ortseingang von Kaub kommend, fuhr dieses den linken Außenspiegel eines geparkten Pkw ab und setzte die Fahrt unbeirrt fort.