Ransbach-Baumbach, REWE-Parkplatz

Unfallflucht

Am Samstag, den 04.12.2021 wurde in der Zeit zwischen 10:25 bis 10:35 Uhr, auf dem Parkplatzgelände des REWE-Marktes in Ransbach-Baumbach ein PKW vermutlich beim Ausparken beschädigt.