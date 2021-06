Herschbach

Unfallflucht

Herschbach: Am Donnerstag, den 24.06.2021, gegen 17.30 Uhr beschädigte ein Wohnmobil der Firma Weinsberg ( neueres Modell) beim Abbiegen aus der Straße Am Backhaus in die Hauptstraße einen am Fahrbahnrand geparkten PKW, sowie vermutlich mit dem Wohnmobilaufbau den Vorbau eines Hauses.