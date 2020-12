Archivierter Artikel vom 22.11.2020, 07:40 Uhr

Diez

Unfallflucht

Ein auf dem Parkplatz des REWE-Marktes in der Diezer Innenstadt geparkter PKW Mercedes mit brauner Farbe wurde am Samstag in der Zeit zwischen 14.20 und 14.45 Uhr auf der linken Seite -vermutlich durch ein ausparkendes FZG- beschädigt.