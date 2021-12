Unfall zwischen Polizeifahrzeug und flüchtendem Pkw

Am Sonntag, den 19.12.2021, wollten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Diez gegen 22:00 Uhr in der Schaumburger Straße einen dunklen Pkw Audi A4 Limousine mit Kennzeichen des Zulassungsbezirks Kirchheim-Bolanden (KIB)in der Schaumburger Straße kontrollieren.

Der männliche Fahrzeugführer beschleunigte jedoch stark in Richtung Birlenbach, so dass der Sichtkontakt zu dem Fahrzeug abbrach. Kurz darauf kam der Audi dem Streifenwagen mit ausgeschaltetem Licht in der Straße „Am Guckenberg“ entgegen und flüchtete erneut. Bei der anschließenden Verfolgung kam es zu einer Kollision, nach der der Funkstreifenwagen nicht mehr fahrbereit war.

Da die angebrachten Kennzeichen nicht auf den Audi ausgegeben waren, sucht die Polizei Diez nun nach einem entsprechenden Fahrzeug, welches linksseitig im vorderen Bereich einen frischen Unfallschaden aufweist.

Hinweise erbittet die Polizei Diez unter Tel. 06432-6010.



