Ein 37-jähriger Pkw-Fahrer aus dem Rhein-Lahn-Kreis kam dabei mit seinem Fahrzeug in einer Linkskurve auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Straße ab und prallte einige Meter weiter gegen einen Baum. Während sein 34-jähriger und ebenfalls aus dem Rhein-Lahn-Kreis stammender Beifahrer das verunfallte Fahrzeug unverletzt verlassen konnte, wurde der Fahrer im Wagen eingeklemmt und musste schwerverletzt durch die Feuerwehr geborgen werden. Er wurde zur Erstversorgung in ein Krankenhaus in Wiesbaden gebracht. Da bei die eingesetzen Beamten der Polizei St. Goarshausen Anzeichen für Alkoholeinwirkung bei dem Fahrer feststellten, wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Ihn erwartet nunmehr ein Strafverfahren.



