Unfall mit zwei Schwerstverletzten kurz vor dem Viktoriastollen

Ein Pkw befuhr am Sonntagabend, kurz vor Mitternacht, die L 339 aus Richtung Weisel kommend bergab in Fahrtrichtung Kaub.

Im Bereich einer Rechtskurve kam der Fahrzeugführer aufgrund erhöhter Geschwindigkeit im Zusammenhang mit seiner alkohol-, sowie cannabisbedingten Verkehrsuntüchtigkeit nach links von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem neben der Fahrbahn befindlichen Leitpfosten und kam im abschüssigen Graben zum Stillstand.

Er, sowie seine Beifahrerin wurden hierbei schwerstverletzt und wurden in ein Wiesbadener Krankenhaus eingeliefert. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde sichergestellt. Am Pkw entstand wirtschaftlicher Totalschaden.



