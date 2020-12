Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 14:20 Uhr

Am Mittwoch, dem 26.08.2020, kam es zwischen 09.15 und 09:45 Uhr zu einem Unfall auf dem Parkplatz vor der Feuerwache in Nastätten.

Ein derzeit unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte das ihm frontal gegenüber parkende Fahrzeug. Das beschädigte Fahrzeug (Toyota Avensis Kombi) stand im Bereich Metzgerei Bayer und NKD.



Der unfallbeteiligte Fahrzeugführer oder Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in St. Goarshausen in Verbindung zu setzen.



