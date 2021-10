Unfall mit schwerverletztem Kradfahrer --- Nachtragsmeldung

Den Ermittlungen zufolge befuhren eine 40jährige PKW-Fahrerin und ein 59jähriger Motorradfahrer in dieser Reihenfolge die Hauptstraße aus Richtung Dreisbach kommmend in Richtung Bad Marienberg Stadtteil Langenbach.

An der Einmündung Ostring beabsichtigte die PKW-Fahrerin nach rechts abzubiegen. Der Kradfahrer überholte den abbiegenden PKW und kam hierbei auf die Gegenfahrspur. Dort kam es zur Kollision mit dem PKW einer 22 Jährigen, welche in diesem Moment aus dem Ostring nach links auf die Hauptstraße Richtung Dreisbach einbog.

Durch den Zusammenstoß kam der Kradfahrer zu Fall und zog sich schwere Verletzungen an den unteren Extremitäten zu. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber einer Koblenzer Klinik zugeführt.

An dem Motorrad sowie dem PKW der 22jährigen entstand ein Sachschaden

im insgesamt 5-stelligen Bereich.

Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Ortslage Hahn für ca. 1 Stunde gesperrt, eine örtliche Umleitung war eingerichtet.



