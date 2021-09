Unfall mit Kran

Bedingt dadurch geriet das Fahrzeug in Brand und die Oberleitung wurde beschädigt.



Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind aktuell vor Ort. Die Stromversorgung in Nievern dürfte beeinträchtigt sein. Der Energieversorger wurde informiert und arbeitet an der Behebung des Schadens.



