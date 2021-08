Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

65623 Hahnstätten, B 54 (ots) – Am Sonntag, 16.08.2021, gegen 00:00 Uhr, ereignete sich auf der B 54, Hahnstätten in Fahrtrichtung Niederneisen, in einer langgezogenen Linkskurve, ein Verkehrsunfall.