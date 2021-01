Hahnstätten

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort *** Zeugen gesucht***

Am Freitag, den 22.01.2021 in der Zeit von 07:30-17:00 Uhr wurde in Hahnstätten ein, auf einem öffentlichen Parkplatz in der Marktstraße abgestellter Opel Astra durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmer vermutlich im Rahmen eines Parkvorgangs am Heck beschädigt.