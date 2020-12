Archivierter Artikel vom 23.11.2020, 09:30 Uhr

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort ***Zeugen gesucht***

Diez, Wilhelmstraße 40-42 (ots) – Am 21.11.2020, ca. 14:45 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des REWE Marktes, ein in einer Parkbox geparkter Pkw Mercedes C 220, beschädigt.