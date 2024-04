Montabaur

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort – Hattert

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

i Symbolbild Polizei Foto: Friso Gentsch dpa

Am 04.04.2024 ereignete sich zwischen 16:25 Uhr und 16:29 Uhr in der Hauptstraße in Hattert ein Verkehrsunfall mit Sachschaden.