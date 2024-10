Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Mittwoch, dem 02.10.2024, im Zeitraum von 10:00 bis 11:00 Uhr, wurde auf dem Parkplatz des REWE-Marktes ein grauer Renault Clio vermutlich beim Ein- bzw.

Ausparken durch ein anderes Fahrzeug beschädigt. Der Renault war rückwärts eingeparkt und wurde an der Frontstoßstange auf der Beifahrerseite beschädigt. Bei dem verursachenden PKW müsste es sich um ein gelb/grünes Fahrzeug handeln, da entsprechende Lacksplitter an dem Renault festgestellt wurden. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Westerburg (piwesterburg.wache@polizei.rlp.de oder 02663 98050) zu melden.



