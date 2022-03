Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

56410 Montabaur, Fürstenweg 22 (ots) – Montabaur – Am 31.03.2022 parkte die Geschädigte ihren PKW im Fürstenweg, Höhe Hausnummer 22, auf dem Parkplatz rechtsseitig entlang der Fahrbahn.

Zwischen 15 Uhr bis 18 Uhr muss ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit dem Außenspiegel der Fahrerseite des dort geparkten PKW kollidiert sein und sich anschließend in Fahrtrichtung Freiherr-vom-Stein-Straße unerlaubt von der Unfallstelle entfernt haben.



Für sachdienliche Hinweise zu dem unfallverursachenden Fahrzeug wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Montabaur, Telefonnummer: 02602-9226-0.



