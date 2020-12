Archivierter Artikel vom 16.08.2020, 12:50 Uhr

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Katzenelnbogen, Rheinstraße 25 (ots) - -Katzenelnbogen- Am 15.08.2020 in der Zeit von 16:20 Uhr bis 16:25 Uhr wurde ein geparkter schwarzer Audi Kombi beim Ein- oder Ausfahren in die Parklücke durch einen anderen PKW beschädigt.