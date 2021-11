Marienrachdorf

Unbekannte beschädigen Kircheneinrichtung in Marienrachdorf *Zeugen gesucht!*

Durch bisher unbekannte Täter wurde am 05.11.21 im Zeitraum zwischen 15:30h und 17:30h eine Sachbeschädigung in der Kirche Maria Himmelfahrt in Marienrachdorf begangen.