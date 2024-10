Umfangreiche Suche nach verunglückter Person

Nassau und Bad Ems (ots) – Am 01.10.2024 kam es zwischen 20:35 Uhr und 22:50 Uhr zu umfangreichen Suchmaßnamen im Bereich Bad Ems und Nassau nach einer verunglückten Person.

Die ortsfremde Person konnte lediglich angeben, dass sie bei einer Burg oder Schloss abgestürzt sei.

Mit starken Kräften von Feuerwehr und Polizei, auch mit Hilfe eines Hubschraubers konnte die Person in der Nähe der Burg Nassau lokalisiert und gerettet werden.

Die männliche Person wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert blieb jedoch unverletzt.



