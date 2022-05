Trunkenheitsfahrten in Rennerod

04.22) konnte bei einem kontrollierten Fahrzeugführer in Rennerod drogentypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden. Ein darauffolgender Test bestätigte den Verdacht. Ebenfalls in Rennerod konnte in den frühen Morgenstunden, des 01.05.22 ein weiterer Fahrzeugführer kontrolliert werden. Der Fahrzeugführer war stark alkoholisiert und musste ebenfalls mit zur Blutentnahme genommen werden. Beiden Fahrzeugführern wurde die Weiterfahrt untersagt.



