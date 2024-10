Trunkenheitsfahrt und Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung in Hundsangen

In der Nacht zum 03.10.2024 ereigneten sich in der Ortslage Hundsangen zwei Trunkenheitsfahrten, eine endete mit einem Verkehrsunfall.

Zunächst wurde gegen 00:45 Uhr, der Polizeiinspektion Montabaur, durch einen aufmerksamen Verkehrsteilnehmer, ein unsicher geführter Pkw in der Ortslage Hundsangen gemeldet. Die überprüfende Streifenwagenbesatzung konnte das Fahrzeug vor der Halteranschrift feststellen. Eine Überprüfung des Fahrers ergab, dass dieser unter Alkoholeinwirkung stand.



Gegen 04:20 Uhr wurde der hiesigen PI ein Verkehrsunfall in der Hauptstraße Hundsangen gemeldet. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellten die eingesetzten Beamten fest, dass der 24-jährige Fahrzeugführer, vermutlich aufgrund Alkoholgenusses, nach links von der Fahrbahn abkam und gegen einen Ampelanlage prallte. Dadurch wurde der Unfallverursacher leicht verletzt und sein Fahrzeug stark beschädigt. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein in amtliche Verwahrung genommen.



