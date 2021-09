Wied

Trunkenheitsfahrt mit zugriffsbereiter Langwaffe auf der Rückbank

Am Freitag, den 24.09.2021 um 23:56 Uhr konnte in der Rheinstraße in Wied durch Beamte der Polizei Hachenburg bei einem 55-jähriger Fahrer eines Dacia Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden.