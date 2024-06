Trunkenheitsfahrt

Stahlhofen am Wiesensee (ots) – Stahlhofen am Wiesensee.

Am Sonntag, dem 23.06.2024, gegen 01:00 Uhr, wurde in der Hauptstraße bei einer Verkehrskontrolle mit einem PKW festgestellt, dass die 43jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinwirkung stand. Ihr wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.



