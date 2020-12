Archivierter Artikel vom 28.07.2020, 10:09 Uhr

Hattert (ots). Am Samstag, den 25.07.2020, gegen 13.20 Uhr, fiel einer Polizeistreife ein PKW auf der K10 bei Hattert auf, der die Fahrbahn sehr mittig befuhr. Dem Anhalte-Signal des Streifenwagens wurde zunächst nicht Folge geleistet, so dass mit dem PKW erst in der Ortschaft Hattert eine Verkehrskontrolle durchgeführt werden konnte. Bei dem 27-Jährigen PKW-Fahrer wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, der einen Wert von 1,07 Promille aufwies. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrzeugführer untersagt, es wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell