Trunkenheit im Straßenverkehr mit Straßenverkehrsgefährdung

Eine Verkehrsteilnehmerin meldete am 19.11.2023, um 17:25 Uhr, einen seit Montabaur vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer mit PKW mit unsicherer und verkehrsgefährdender Fahrweise.

Symbolbild Foto: Arne Dedert/dpa

Der PKW sei ständig auf die Gegenfahrbahn geraten und in einem Fall beinahe mit einem entgegenkommenden PKW zusammengestoßen. Der PKW konnte in Diez einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Fahrer ergab 0,67 Promille.

Der oder die Fahrer(in), der/die durch die unsichere Fahrweise gefährdet wurde, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion zu melden.



