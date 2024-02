Truck & Bus: Kontrolle des gewerblichen Güterverkehrs, – Schwerpunkt Auslieferungsfahrzeuge

Am 21.02.2024 wurden durch Beamte der PI Hachenburg zielgerichtete Verkehrskontrollen bezogen auf Nutzfahrzeuge mit Schwerpunkt auf den sogenannten „Sprintern“ durchgeführt.

Hierbei lag neben der obligatorischen Prüfung notwendiger Fahrerlaubnisklassen sowie der Fahrtüchtigkeit das Augenmerk sowohl auf der Ladungssicherung als auch der technischen Beschaffenheit der kontrollierten Fahrzeuge. Hierzu zählten nicht nur offensichtliche Mängel, sondern auch solche, die erst bei einer eingehenden Kontrolle, z.B. beschädigte Kabel im Motorraum, festgestellt wurden.



Zweifelsfrei stand, – bezogen auf die durchgeführten Verkehrskontrollen – dieser Tag unter einem annähernd gesetzeskonformen Schirm, da bis auf geringe Fahrzeugmängel sowie Verkehrsverstöße keine höherwertigen Beanstandungen zu verzeichnen waren.



Aufgrund des waldreichen Dienstgebietes und den damit verbundenen privaten Holztransporten, – welche vielfach durch PKWs mit Anhängern vollzogen werden, weist die Polizei in diesem Zusammenhang auf die hohe Bedeutung einer form – sowie kraftschlüssigen Ladung hin, da Verkehrs- und Ladungssicherheit untrennbar miteinander verbunden sind.



Fazit: Die Einsatzkräfte ziehen eine positive Resonanz, dass Verständnis der Fahrzeuginsassen für diese Art der intensiveren Verkehrskontrollen war zudem vorhanden, -weiter so!



