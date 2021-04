Trickdiebstahl einer Kellner Geldbörse

Eine Bedienstete eines Restaurants in Winkelbach wurde am heutigen Nachmittag Opfer eines Trickdiebstahl.

In diesem Zusammenhang verwickelte der bislang unbekannte Beschuldigte die Geschädigte in ein Gespräch und bediente sich im Weiteren, unter Verwendung von Ablenkungstechniken sowie unerlaubtem Zutritt ihrer dienstlichen Geldbörse. In dieser befand sich ein nicht unerheblicher Geldbetrag.



Der Beschuldigte verließ das Restaurant in unbekannte Richtung. Die weiteren Ermittlungen werden durch den Kriminaldienst der Polizeiinspektion Hachenburg geführt.



