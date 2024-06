Traktor außer Kontrolle

In den frühen Morgenstunden des 26.06.24 verließ ein Feldarbeiter während der Heuernte für einen kurzen Moment den Traktor mit anhängender Ballenpresse.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen versäumte er jedoch, das Gespann gegen Wegrollen zu sichern. Er wurde von dem Gespann erfasst und überrollt. Auf der weiteren Fahrt durchbrach der Traktor vier Weidezäune und einen Schrebergarten, bevor er an einer Böschung zum Stehen kam.

Der Fahrer wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht.



