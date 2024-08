Hachenburg

Trainiere mit echten Polizisten für den Einstellungstest

Von Polizeidirektion Montabaur (ots)

Foto: Polizeidirektion Montabaur

Die Polizei Hachenburg bietet am 23.09.2024 in den Sportstätten des Privaten Gymnasiums in Marienstatt die Möglichkeit an, mit echten Polizisten für den Einstellungstest des Studiums für den Polizeiberuf zu trainieren.