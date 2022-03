Toter Kater ohne Kopf in Nomborn

Auf einem Feldweg in Nomborn wurde am vergangenen Freitag ein Kater tot aufgefunden, dessen Kopf abgetrennt war.



Fehlende Bissverletzungen oder andere Wunden konnten am Tier nicht festgestellt werden.

Der Kopf konnte nicht gefunden werden. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Hinweise bitten wir an die zuständige Polizeiinspektion Montabaur unter 02602/9226-0 weiterzuleiten.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Montabaur

Pressestelle



Telefon: 02602-9226-0

www.polizei.rlp.de/pi.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell